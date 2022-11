Cryptobeurs FTX werkt aan doorstart, wel veel schade voor klanten

De omgevallen cryptobeurs FTX werkt onder puinruimer John J. Ray aan een doorstart en vraagt toestemming van de Amerikaanse rechter voor miljoenenbetalingen aan belangrijke leveranciers. Op die manier is het bedrijf mogelijk nog deels te redden, denkt Ray. Dat voorkomt evenwel niet dat naar schatting 1 miljoen klanten en andere investeerders met miljardenverliezen te maken hebben.

Ruim een week terug werd bekend dat de grote cryptobeurs in de Verenigde Staten uitstel van betaling heeft aangevraagd. FTX en tientallen gelieerde bedrijven hebben gekozen voor een zogeheten Chapter 11-faillissementsprocedure. Die procedure stelt bedrijven die niet meer aan hun financiƫle verplichtingen kunnen voldoen in staat om toch nog actief te blijven, terwijl de organisatie zich voorbereidt op de verkoop of reorganisatie van onderdelen.

Het crypto-imperium van oprichter Sam Bankman-Fried begon te wankelen door de waardedaling van de eigen munt die FTX uitgeeft, de FTT. De cryptobeurs kampte door die val met liquiditeitsproblemen. Daarop kondigde de concurrerende cryptobeurs Binance aan FTX te willen overnemen, maar die zag daar na boekenonderzoek vanaf. Heel veel geld van klanten van FTX zou spoorloos zijn verdwenen.

Ray, die tot topman is aangesteld om te redden wat er te redden valt, zegt dat de financiƫn bij veel aan FTX gelieerde bedrijven wel nog steeds in orde zijn. Dat blijkt volgens hem uit onderzoek dat afgelopen dagen is gedaan. De nieuwe baas, een grote naam in het puinruimen na faillissementen van Amerikaanse bedrijven, vraagt alle werknemers, klanten en andere belanghebbenden geduld te hebben terwijl hij en zijn team proberen orde op zaken te stellen.