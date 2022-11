Elizabeth Holmes krijgt elf jaar in fraudezaak Theranos

Elizabeth Holmes, de voormalig topvrouw van het Amerikaanse Theranos, krijgt ruim elf jaar gevangenisstraf vanwege fraude bij het bloedtestbedrijf dat ze oprichtte.

De 38-jarige Holmes werd eerder schuldig bevonden aan fraude. De jury achtte deels bewezen dat Holmes investeerders voor honderden miljoenen dollars heeft opgelicht en patiƫnten in gevaar heeft gebracht met onnauwkeurige laboratoriumresultaten. Van een aantal aanklachten werd ze vrijgesproken.

Het vonnis dat vrijdag werd opgelegd door de districtsrechter in het Californische San Jose ligt veel dichter bij de 15 jaar gevangenisstraf die aanklagers hadden gevorderd dan het huisarrest of maximaal 18 maanden celstraf waar Holmes’ advocaten om hadden gevraagd. Verwacht wordt dat haar raadslui vragen dat Holmes een hoger beroep in vrijheid mag afwachten.

“Ik ben kapot van mijn tekortkomingen”, zei Holmes even voor de uitspraak van vrijdag. “Als ik terugkijk, zijn er zoveel dingen die ik anders zou doen als ik de kans had. Ik probeerde mijn droom te snel te realiseren.”

Het geplaagde Theranos hield in 2018 op te bestaan. Het bedrijf was op het hoogtepunt 9 miljard dollar waard. Veel investeerders, waaronder Rupert Murdoch en de voormalige Amerikaanse onderwijsminister Betsy DeVos, raakten vele miljoenen kwijt door de affaire.