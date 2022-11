Experts: Twitter kwetsbaar voor storingen door uittocht personeel

Twitter is heel kwetsbaar geworden voor storingen door de massale uittocht van personeel bij het socialemediabedrijf van Elon Musk, waarschuwen deskundigen aan financieel persbureau Bloomberg. Als zich opeens een probleem voordoet zijn de resterende technici mogelijk niet in staat dat op te lossen en dat zou een crash tot gevolg kunnen hebben.

“De hoeveelheid verloren kennis is gewoon onthutsend”, zegt Glenn Hope, een ingenieur die bij Facebook en Instagram werkte en die eerder een lijst tweette met mogelijke scenario’s waartoe storingen op het sociale netwerk kunnen leiden. Chester Wisniewski, hoofdonderzoeker bij het cyberbeveiligingsbedrijf Sophos, spreekt daarnaast al van een dreigend “nachtmerriescenario”.

De complexiteit van de systemen bij Twitter betekent ook dat er continu aanpassingen gedaan moeten worden. Voor dat onderhoud is een grondige kennis vereist van die systemen. Alec Muffett, een software-engineer die in de netwerkbeveiliging heeft gewerkt, schat in dat gebruikers bij problemen straks zomaar opeens de mogelijkheid kunnen verliezen om te retweeten of in te loggen.

De eerste weken van Musk als Twitter-eigenaar gaan gepaard met veel onrust. Zo ontsloeg hij al de helft van het personeel en raakte hij deze week nog veel meer werknemers kwijt omdat zij niet hadden beloofd harder te willen werken. Nu het risico op storingen groter wordt lijkt een nieuw probleem te ontstaan. Als een site onbetrouwbaar wordt, kan dat gebruikers wegjagen. Adverteerders kunnen ook het vertrouwen verliezen, waardoor de financiƫle toekomst van Twitter verder wordt bedreigd.

Vrijdag was #RIPTwitter al trending op het sociale medium. Gebruikers van het platform leken zich daarmee en masse voor te bereiden op een mogelijk einde van het bedrijf. Maar Musk zelf kwam met een tegengeluid. Volgens de miljardair, die het sociale medium vorige maand overnam, is het dagelijkse aantal gebruikers bij de berichtendienst de laatste tijd hoger dan ooit tevoren.