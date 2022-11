Nabestaanden 737 MAX-crashes willen alsnog vervolging van Boeing

Nabestaanden van de passagiers die zijn omgekomen bij de twee Boeing 737 MAX-crashes vinden dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer niet aan strafrechtelijke vervolging mag ontkomen. Daarom dringen ze er bij het Amerikaanse ministerie van Justitie op aan dat een overeenkomst hierover uit een vorig jaar met Boeing gesloten miljardenschikking wordt ontbonden.

De ongelukken met de 737 MAX-toestellen in 2018 en 2019 eisten in totaal 346 levens. Daarna werd het toestel lange tijd wereldwijd aan de grond gehouden en moest Boeing technische aanpassingen doorvoeren. De kwestie heeft het concern zo al meer dan 20 miljard dollar gekost.

De nabestaanden en hun advocaten hebben vrijdag ongeveer vijf uur lang vergaderd met vertegenwoordigers van de Amerikaanse overheid. Ze voerden daarin aan dat de regering eerder “loog en hun rechten schond door middel van een geheim proces”. Daarom zou Boeing niet langer immuun mogen zijn voor strafrechtelijke vervolging.

Een Amerikaanse rechter in Texas oordeelde vorige maand al dat mensen die zijn omgekomen bij de crashes wettelijk beschouwd moeten worden als ‘slachtoffers van misdaad’. Die aanduiding kan betekenen dat er inderdaad strafrechtelijke vervolging zou moeten komen van Boeing.

Maar dat laatste zou inhouden dat de vorig jaar gesloten schikking ter waarde van 2,5 miljard dollar zou moeten worden opengebroken. Zowel Boeing als de Amerikaanse justitie vindt dat geen goed idee. In de schikking is ook geregeld dat de slachtoffers bij elkaar een half miljard dollar aan schadevergoeding krijgen.

Voor gedupeerde luchtvaartmaatschappijen was daarnaast 1,7 miljard dollar compensatie afgesproken. Maar daarover lijkt het laatste woord eveneens nog niet gezegd. De Poolse luchtvaartmaatschappij LOT diende onlangs een zaak in om ook tot ‘slachtoffer van misdaad’ te worden verklaard. Dan zou de maatschappij namelijk nog in aanmerking kunnen komen voor een aanzienlijke schadevergoeding.

Vliegtuigen van LOT waren niet betrokken bij de crashes maar de maatschappij werd wel opgezadeld met zeker 250 miljoen dollar schade omdat het bedrijf lang niet kon vliegen met zijn 737 MAX-toestellen. LOT kan als buitenlandse maatschappij daarbij geen aanspraak maken op de schadevergoedingen uit de schikking.