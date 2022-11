Thijssen: ook bedrijven horen in het bestuur van waterschappen

Ondernemersvoorzitter Ingrid Thijssen wil voorkomen dat bedrijven straks hun vaste plek verliezen in de besturen van waterschappen. In een ingezonden opiniestuk bij NRC roept de voorzitter van VNO-NCW de Eerste Kamer op om tegen een voorstel te stemmen dat regelt dat er straks geen ‘geborgde zetels’ meer zijn voor ondernemingen.

Vorig jaar kwamen GroenLinks en D66 met het plan om boeren, bedrijven en natuurbeheerders geen vaste plek meer te geven naast de kandidaten van politieke partijen die bij verkiezingen worden gekozen. Dat zou democratischer zijn, betoogden ze. Uiteindelijk werd in de Tweede Kamer een compromis bereikt waarbij het aantal geborgde zetels afneemt en alleen nog maar verdeeld wordt tussen boeren en natuurbeheerders.

“Ondernemers, veelal van het midden- en kleinbedrijf, vallen voortaan als enigen buiten de boot”, stelt Thijssen, die dit onverstandig vindt. Volgens haar hebben waterschappen, anders dan een gemeente of de Tweede Kamer, een specialistische taak. Daar zou een vorm van democratie waarin ook belanghebbenden een stem hebben volgens haar goed passen, net als bij de besturen van universiteiten waarin bijvoorbeeld ook studenten zitten.

“Door de toenemende droogte, de stijgende zeespiegel en de noodzaak over te gaan naar een circulaire economie is het belang van de waterschappen de komende decennia groter dan ooit”, aldus Thijssen. “Juist de kennis en ervaring van het bedrijfsleven komt de waterschapsbesturen daarbij bovengemiddeld van pas.”

De Eerste Kamer moet zich nog over het voorstel buigen. Het onderwerp wordt volgende week behandeld. Het idee is dat de wet ingaat vóór de waterschapsverkiezingen die in maart volgend jaar worden gehouden.