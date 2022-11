CoinGecko: mogelijk ook veel Nederlandse gedupeerden door val FTX

Tienduizenden Nederlanders zijn mogelijk gedupeerd door het omvallen van de grote cryptobeurs FTX. Dat volgt uit gegevens van CoinGecko, dat veel statistieken rond de markt voor digitale valuta’s bijhoudt. Volgens de site telde FTX van januari tot en met oktober dit jaar maandelijks 94.100 unieke bezoekers uit Nederland.

Hoeveel Nederlanders daadwerkelijk schade hebben en om wat voor bedragen het gaat, is niet bekend. Volgens een eerdere schatting zouden wereldwijd bij elkaar ongeveer 1 miljoen klanten en andere investeerders met miljardenverliezen te maken hebben door de snelle ineenstorting van het crypto-imperium van oprichter Sam Bankman-Fried.

Naar buiten gekomen gerechtelijke documenten wijzen uit dat het bedrijf zijn vijftig grootste schuldeisers in totaal 3,1 miljard dollar is verschuldigd. Voor sommige partijen gaat het om meer dan 200 miljoen dollar, in totaal tien schuldeisers zouden voor meer dan 100 miljoen dollar zijn gedupeerd. Omdat het om anonieme gegevens gaat, is niet duidelijk wie die grote schuldeisers precies zijn.

FTX, dat ruim een week terug uitstel van betaling aanvroeg, begon te wankelen door de waardedaling van de eigen munt die het uitgeeft, de FTT. De cryptobeurs kampte door die val met liquiditeitsproblemen. Daarop kondigde branchegenoot Binance aan FTX te willen overnemen, maar die zag daar na boekenonderzoek vanaf. Heel veel geld van klanten van FTX zou spoorloos verdwenen zijn. Er wordt wel gewerkt aan een doorstart.

Volgens de bezoekersgegevens van CoinGecko zouden cryptobeleggers uit Zuid-Korea, Singapore en Japan het meest gedupeerd zijn door de problemen bij FTX. Nederland staat op de ranglijst van bezoekersaantallen op de 17e plek. Onder meer Hongkong, het Verenigd Koninkrijk, Italiƫ en Duitsland staan hoger. In Zuid-Korea, de hoogst genoteerde op de lijst, brachten bijna 300.000 mensen maandelijks een bezoek aan FTX.