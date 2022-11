Krant: Britse premier wil af van veel handelsbelemmeringen met EU

De Britse premier Rishi Sunak overweegt naar verluidt veel handelsbelemmeringen met de Europese Unie op te heffen. Een van de opties zou zijn dat het Verenigd Koninkrijk meer toegaat naar een relatie met Europa zoals Zwitserland die heeft, schrijft The Times.

Volgens de Britse krant gaat het om een koers die gevoelig ligt aan de rechterzijde van Sunaks eigen Conservatieve Partij. Elke benadering die het Verenigd Koninkrijk zou verplichten om zich aan te passen aan de EU-regels om handelsvoordelen te krijgen, wordt door de zwaarste brexitaanhangers binnen de partij volstrekt onaanvaardbaar geacht.

Zwitserland heeft in een bepaalde vorm toegang tot de Europese interne markt, maar moet in ruil daarvoor voorwaarden accepteren, waaronder de toelating ​​van werknemers uit EU-landen. Ook gaan er betalingen van Zwitserland naar Brussel.

Steve Barclay, de Britse minister van Volksgezondheid en Sociale Zorg, liet zondagochtend alvast aan Sky News weten dat hij een handelsrelatie met de EU volgens Zwitsers model niet zou accepteren. Hij voegde eraan toe dat het “absoluut belangrijk” is om te profiteren van “de brexit-vrijheden die we hebben”.

De Britse regering is momenteel nog verwikkeld in gesprekken met de EU over het Noord-Ierse protocol. Dat is het deel van de Brexit-deal dat bepaalt dat er controles moeten zijn voor sommige goederen die vanuit de rest van het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland worden vervoerd. Dit is omdat Noord-Ierland een open landsgrens heeft met EU-lid Ierland.