Voormalig hoofd Duitse centrale bank aan de slag bij Commerzbank

Het voormalige hoofd van de Duitse centrale bank Jens Weidmann is voorgedragen als president-commissaris van de Commerzbank. Dat is een van de grootste commerciële banken in Duitsland en die haalt met Weidmann volgens kenners een van de belangrijkste economen van het land in huis.

De 54-jarige Weidmann was van 2011 tot 2021 president van de Bundesbank en was in die periode tegelijk een van de beleidsbepalers bij de Europese Centrale Bank (ECB). Hij kreeg er de bijnaam Dr. No omdat hij zich intern lang verzette tegen het beleid van ECB-baas Mario Draghi om de rente flink te verlagen en massaal schuldpapier te gaan opkopen.

Daarvoor was Weidmann, die naar verwachting in mei volgend jaar bij Commerzbank aan de slag gaat, vijf jaar een van de belangrijkste economische adviseurs van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Dat was ook tijdens de financiële crisis van 2008. Destijds besloot de Duitse regering nog om Commerzbank te behoeden voor een mogelijke ondergang. Met de ingreep was meer dan 18 miljard euro belastinggeld gemoeid.

Het komt vaker voor dat een centralebankpresident na zijn vertrek bij die instelling gaat werken voor een ‘normale’ bank. Zo was voormalig president van De Nederlandsche Bank (DNB) Nout Wellink jaren commissaris bij banken in China. Eerder dit jaar stapte Wellink daar op, want het zat hem niet lekker hoe in China werd omgegaan met de Russische inval in Oekraïne.