ACM treedt op tegen illegale gasnetten van beheerder garageboxen

Het Friese bedrijf Bos stopt op last van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) met het beheren van illegale gasnetten. Uit een onderzoek van de ACM bleek dat op verschillende locaties van de beheerder van garageboxparken één gasaansluiting op het openbare net werd gedeeld met verschillende garageboxen en bedrijfsruimten. Hierdoor ontstonden illegale private gasnetten.

Het beheren van een gasnet is volgens de ACM een grote verantwoordelijkheid en vraagt veel kennis en expertise. Bovendien hebben afnemers op een dergelijk net vaak niet de mogelijkheid om een eigen energieleverancier te kiezen. Daarom mag een gasnet alleen door aangewezen netbeheerders worden beheerd, tenzij een onderneming hiervoor een ontheffing heeft gekregen van de ACM. De firma Bos komt voor zo’n ontheffing niet in aanmerking.

De beheerder heeft naar aanleiding van dit onderzoek toegezegd de illegale private gasnetten in Leeuwarden en in Dokkum voor 1 juni 2023 buiten werking stellen. Eigenaren van garageboxen of bedrijfsruimten die een aansluiting willen op het openbare gasnet hebben zo voldoende tijd om hiervoor een aanvraag te doen bij de aangewezen netbeheerder.

De ACM wijst erop dat een illegaal privaat net ook civielrechtelijke gevolgen kan hebben voor de beheerder van een dergelijk net. Dit blijkt volgens de toezichthouder ook uit een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam over een bedrijf dat een illegaal net in beheer had en energie leverde zonder vergunning. Hierdoor konden afnemers bijvoorbeeld geen eigen energieleverancier kiezen.

Om te voorkomen dat partijen een net illegaal gaan beheren, heeft de ACM in juni 2021 aandacht gevraagd voor het verbod op private elektriciteits- of gasnetten. Netbeheerders kunnen ook aankloppen bij de ACM als zij vermoeden dat er bij een aanvraag voor een nieuwe gas- of elektriciteitsaansluiting sprake zou kunnen zijn van de aanleg van een illegaal privaat net.