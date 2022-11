Angst voor besmetting bij andere cryptobedrijven na failliet FTX

Er is angst in de cryptowereld dat het faillissement van cryptobeurs FTX over zal slaan naar andere bedrijven. Uit een eerste faillissementsverslag blijkt dat er voor miljarden aan schulden zijn bij grote partijen. Die angst voor verspreiding van de financiƫle malaise leidt tot dalende koersen van munten als bitcoin en ether.

Dat cryptobedrijven veel geld geleend hadden, veroorzaakt zorgen. In de branche zeggen kenners dat BlockFi het volgende bedrijf wordt dat uitstel van betaling aan gaat vragen. De cryptofinancier zou daar al op aan het voorsorteren zijn. Critici zien de val van FTX, dat in geldproblemen kwam doordat oprichter Sam Bankman-Fried de inleg van klanten gebruikte om risicovolle investeringen mee te doen, als teken dat er regulering op de cryptomarkt moet komen.

Crypto-handelshuizen trekken zich terug van de verschillende beurzen. Doordat er op die manier geld verdwijnt, lopen de koersen op de verschillende beurzen verder uiteen. De situatie lijkt daardoor weer meer op de beginjaren van de cryptowereld. Toen verdienden sommige mensen, waaronder FTX-oprichter Bankman-Fried, veel geld door digitale valuta op de ene beurs te kopen en op de andere te verkopen.

Die tactiek, die arbitrage genoemd wordt, werd de afgelopen jaren steeds minder lucratief. Veelal waren het grote handelshuizen die door middel van computergestuurd handelen alsnog wisten te profiteren van de verschillende koersen. Die trekken zich nu terug uit angst voor wilde koersschommelingen. Ook zijn ze bang de toegang tot hun digitale valuta te verliezen, zoals ook bij FTX gebeurde. Dat levert een directe kostenpost op voor speculanten.

De grootste cryptomunten verloren de afgelopen weken al flink aan waarde, maar hadden daarna weer een opleving. Bitcoin werd de afgelopen dagen zo’n 4 procent minder waard tot rond de 16.000 dollar. Ether verloor circa 7 procent. Het hoogst speculatieve dogecoin werd 11 procent minder waard.