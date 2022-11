Bedrijven investeerden ruim 4 procent meer in september

Bedrijven hebben in september 4,4 procent meer geïnvesteerd in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Vooral in gebouwen en vliegtuigen werd meer geld gestoken, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De mate waarin bedrijven bereid zijn om te investeren heeft volgens het CBS te maken met de situatie op de afzetmarkten. Ook de prestaties op de financiële markten is van invloed op de investeringsbereidheid, aldus het statistiekbureau.

Het CBS meldt verder dat de omstandigheden voor investeringen volgens ondernemers in november zijn verslechterd. Dit komt vooral doordat de bezettingsgraad in de industrie daalde. Ook stegen de rentes. Verder waren ondernemers in de industrie minder positief over hun orderpositie.