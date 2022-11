Bloomberg: Musk ontslaat meer verkooppersoneel Twitter

Elon Musk heeft nog meer werknemers van de verkoopafdeling van Twitter ontslagen. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg kregen die medewerkers vanaf zondag bericht over hun ontslag. De ontslagen volgen op eerdere ingrepen door Musk bij Twitter sinds zijn overname van het sociale mediaplatform.

Het is niet duidelijk om hoeveel ontslagen het gaat. Bloomberg meldde zondag al dat Musk overwoog om nog meer mensen te ontslaan bij de verkoopdivisie. Eerder stuurde hij al de helft van het personeel van Twitter weg en raakte hij nog meer werknemers kwijt omdat zij niet hadden beloofd harder te willen werken. Twitter heeft inmiddels al geen communicatieafdeling meer.

Voordat Musk het bedrijf overnam had Twitter meer dan 7000 werknemers in dienst. Dat zouden er nu nog ongeveer 2750 zijn, al kunnen sommige ontslagen en vertrekkende werknemers nog niet meegerekend zijn in die cijfers, aldus Bloomberg.

Kenners hebben gewaarschuwd dat Twitter door het harde ingrijpen van Musk heel kwetsbaar is geworden voor storingen. Als zich opeens een probleem voordoet is het resterende personeel mogelijk niet in staat dat op te lossen. En als een site onbetrouwbaar wordt, kan dat ook gebruikers wegjagen. Steeds meer adverteerders nemen dan ook afscheid van Twitter. Afgelopen weekend maakte televisiezender CBS News bekend voorlopig te stoppen met advertenties op Twitter.

De Franse toezichthouder op digitale communicatie heeft maandag een brief gestuurd naar Twitter waarin zorgen werden geuit over het omvangrijke banenverlies. Die waakhond Arcom vreest dat door de vele ontslagen het moeilijker worden om informatie op de berichtendienst te controleren en schadelijke boodschappen aan te pakken. Daardoor kan Twitter volgens Arcom een minder veilige omgeving voor gebruikers worden. De toezichthouder wil hier voor 24 november antwoord van Twitter op hebben.