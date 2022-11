Britse werkgevers: laat meer geschoolde arbeidsmigranten toe

Er moeten meer geschoolde arbeidsmigranten toegelaten worden tot het Verenigd Koninkrijk om de economische problemen in het land aan te pakken. Dat vindt de Confederation of British Industry (CBI), de grootste werkgeversorganisatie van het Verenigd Koninkrijk, die daarmee de druk op premier Rishi Sunak opvoert.

“We hebben een immigratiesysteem dat veel te nerveus is over het inbrengen van de vaardigheden die we nodig hebben”, zei CBI-directeur-generaal Tony Danker in een interview met Bloomberg Television. Volgens hem leidt het tekort aan arbeidskrachten tot meer stagflatie. Dat is een situatie waarin hoge inflatie de economische groei vertraagt, en de werkloosheid hoog blijft.

Sunak overweegt naar verluidt veel handelsbelemmeringen met de Europese Unie op te heffen. Een van de opties zou zijn dat het Verenigd Koninkrijk meer toegaat naar een relatie met Europa zoals Zwitserland die heeft, schreef The Times afgelopen weekend. Zwitserland heeft in een bepaalde vorm toegang tot de Europese interne markt, maar moet in ruil daarvoor voorwaarden accepteren, waaronder de toelating ​​van werknemers uit EU-landen. Ook gaan er betalingen van Zwitserland naar Brussel.

Volgens de Britse krant gaat het om een koers die gevoelig ligt aan de rechterzijde van Sunaks eigen Conservatieve Partij. Elke benadering die het Verenigd Koninkrijk zou verplichten om zich aan te passen aan de EU-regels om handelsvoordelen te krijgen, wordt door de zwaarste aanhangers van de brexit binnen de partij volstrekt onaanvaardbaar geacht.

Het voorstel van Danker kon dan ook meteen op kritiek rekenen uit die hoek. Voormalig minister Simon Clarke zei op Twitter dat hij hoopte dat dit niet in overweging werd genomen, en voormalig leider van de Britse Onafhankelijkheidspartij, Nigel Farage, zei dat “dit niveau van verraad nooit zal worden vergeven”.