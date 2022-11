Dalende olieprijzen door vrees mindere vraag uit China

De olieprijzen gingen maandag opnieuw omlaag, nadat de prijzen vorige week nog in het hardste tempo daalden sinds augustus. De vrees voor strengere coronamaatregelen in China schaadt de vraag naar olie. China is de grootste olie-importeur ter wereld.

China meldde zaterdag een eerste sterfgeval als gevolg van corona in de voorbije zes maanden. Daar kwamen er zondag nog eens twee bij. De vrees bestaat dat autoriteiten hun toevlucht zullen nemen tot nog strengere coronamaatregelen om het dodental tot een minimum te beperken. In verschillende regio’s worden mensen al verzocht thuis te blijven. Ook zijn al een aantal scholen gesloten. Kenners van Goldman Sachs verlaagden vanwege de problemen in China de prognose voor de prijs van Brentolie in het vierde kwartaal, met 10 dollar per vat tot 100 dollar.

Een vat Amerikaanse olie kostte maandag 0,7 procent minder op 79,56 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 87,02 dollar per vat. Grondstoffenbeleggers zijn ook bezorgd dat verdere monetaire verkrapping zal leiden tot een wereldwijde economische vertraging. Dat raakt mogelijk het energieverbruik.

De daling van de olieprijzen is ook aan de pomp te merken. De adviesprijs voor een liter Euro95 ligt volgens consumentenorganisatie UnitedConsumers op 1,979 euro. Bij diesel is dat 1,966 euro. De brandstofprijzen doken vrijdag onder de 2 euro en zijn sindsdien weer iets verder gedaald. In juni dit jaar piekte de prijs voor benzine nog op ruim 2,50 euro per liter. Diesel stond in maart, kort na de Russische inval in Oekraïne op 2,375 euro per liter. Pomphouders kunnen overigens wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Doorgaans betalen automobilisten die prijzen alleen langs de snelweg. Bij pompstations elders liggen de prijzen vaak lager.

De olieprijzen ging aan het begin van het kwartaal nog hard omhoog nadat de landen van oliekartel OPEC en diens bondgenoten waaronder Rusland (OPEC+) hun productie met dagelijks twee miljoen vaten te beperkten om daarmee de prijzen te stutten. Een dreigend verbod van de Europese Unie op Russische olie en een plan van de G7 voor een prijsplafond schopten de vooruitzichten in de war. Over dat laatste wordt mogelijk woensdag meer bekend.