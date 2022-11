Disney fors in de plus op voorzichtig gestemd Wall Street

Disney was maandag een flinke winnaar op de aandelenbeurzen in New York door het nieuws dat voormalig topman Bob Iger per direct terugkeert als baas van het entertainmentconcern. Verder verliep de handel op Wall Street voorzichtig, mede vanwege zorgen bij beleggers over nog strengere coronabeperkingen in China na de eerste sterfgevallen door het virus in het land in zes maanden. Op de oliemarkten was er reuring door tegenstrijdige berichten over de productie van oliekartel OPEC+.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 33.700,28 punten. De brede S&P 500 ging 0,4 procent omlaag tot 3949,94 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,1 procent op 11.024,51 punten.

Het aandeel Disney werd 6,3 procent hoger gezet. Iger neemt de leiding weer over van Bob Chapek die hij zelf als zijn opvolger had geselecteerd. Iger, die ook een grote aandeelhouder van Disney is, was eerder van 2005 tot en met 2020 topman en blijft twee jaar. De terugkeer van Iger volgt op de recente daling van de beurskoers van Disney en tegenvallende winstcijfers.

Casinobedrijven met activiteiten in het Aziatische gokparadijs Macau hadden last van de vrees voor striktere lockdowns in China. Zo verloren Wynn Resorts, Las Vegas Sands, MGM Resorts International en Melco Resorts & Entertainment tot 8 procent.

Tesla zakte 6,8 procent. Het bedrijf roept in de Verenigde Staten meer dan 300.000 auto’s terug vanwege problemen met het achterlicht. Ook is Tesla gevoelig voor lockdowns in China omdat het land een belangrijke markt voor de bouwer van elektrische auto’s is.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent op 79,74 dollar en Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 87,26 dollar. Daarmee waren de verliezen wel flink kleiner dan eerder op de dag. Saudi-ArabiĆ« ontkende een bericht in zakenkrant The Wall Street Journal dat oliekartel OPEC+ praat over een productieverhoging met een half miljoen vaten per dag. Volgens de Saudi’s loopt de huidige productieverlaging door. Oliemaatschappijen Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips leverden tot 2,4 procent in.

Biotechnoloog Imago BioSciences werd 105 procent meer waard. Farmaceut Merck koopt de ontwikkelaar van medicijnen tegen kanker. De totale overnameprijs bedraagt zo’n 1,4 miljard dollar.

De euro noteerde 1,0237 dollar, tegen 1,0239 dollar bij het slot van de handel in Europa.