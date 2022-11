Duitse industrie rekent na twee jaar weer eens lagere prijzen

Duitse bedrijven die goederen produceren hebben in oktober lagere prijzen gevraagd voor hun producten dan een maand eerder. Het is de eerste keer sinds mei 2020 dat de zogeheten producentenprijzen op maandbasis daalden, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. Dat zou een eerste indicatie kunnen zijn dat de inflatie in Duitsland zijn hoogtepunt heeft bereikt.

De prijzen in oktober waren 4,2 procent lager dan in september. Ten opzichte van oktober vorig jaar lagen de prijzen nog wel fors hoger. In dat jaar was er een stijging van 34,5 procent. Dat kwam vooral door de energieprijzen die in die periode ook hard omhoog ging.

Ook de hoge voedselprijzen hebben invloed op de producentenprijzen. Zaken als vlees, suiker en boter werden veel duurder, net als olie voor in voedingsproducten.