Essent verhoogt tarieven fors, maar meeste klanten betalen minder

Energiebedrijf Essent verhoogt de variabele tarieven voor stroom en gas per 1 januari fors. Maar door het prijsplafond blijft de impact hiervan voor de meeste klanten beperkt. Volgens de leverancier valt door de overheidsmaatregelen voor 85 procent van de huishoudens de rekening in januari alsnog lager uit dan in de laatste maanden van dit jaar.

Zonder het prijsplafond had een verbruik van 2900 kilowattuur stroom en 1200 kubieke meter gas in januari 501 euro gekost bij Essent, in plaats van 327 euro volgens de huidige tarieven. Door het prijsplafond kost dit verbruik in januari 250 euro. Essent verwacht dat de helft van de klanten onder dit verbruik blijft, de andere helft betaalt over het extra gebruik het hogere tarief. De nieuwe prijzen gelden voor drie maanden, waarna Essent hoopt de tarieven weer een beetje naar beneden te kunnen bijstellen.

Essent zegt dat de tariefverhoging komt door het schrappen van belastingverlagingen op energie en door hogere inkoopprijzen in de zomermaanden. Bij het bepalen van de tarieven geldt een vertraging van een paar maanden ten opzichte van de inkoop. Het is Essent daardoor niet gelukt om de daling van de prijs van energie van de afgelopen maanden in het nieuwe tarief mee te nemen.

Daarbij speelt ook mee dat energiebedrijven van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) tariefwijzigingen minstens dertig dagen van tevoren moeten aankondigen. Nu duurt het nog even voordat klanten iets merken van de gunstige prijsontwikkeling. Daarom komt Essent eerder dan gebruikelijk met nieuwe tarieven.

Concurrent Vattenfall maakte vorige week al een tariefverhoging bekend. Greenchoice komt later deze week met een nieuwe tariefwijziging, Eneco volgende week.

De ACM heeft laten weten de tariefverhogingen van Vattenfall “fors” te vinden. Ook deze stijging wordt volgens een woordvoerder meegenomen in een “ge├»ntensiveerd” onderzoek naar de aangekondigde tariefverhogingen van leveranciers. De toezichthouder gaat na of deze redelijk zijn op basis van de kostenstijgingen.

Als de ACM de stijging onredelijk vindt, wordt de leverancier om opheldering gevraagd. Daarna krijgen de bedrijven nog een kans zelf de tarieven aan te passen, voordat de toezichthouder uiteindelijk een maximumtarief oplegt. Volgens de ACM zijn verhogingen tot nu toe bijna nooit onredelijk gebleken.