Goedkope Thaise munt stuwt toerisme en daarmee economie

De economie van Thailand is in het derde kwartaal sterker gegroeid dan verwacht, geholpen door de heropleving van het toerisme in Thailand in combinatie met de goedkope Thaise baht. Thailand had eerder sterk te lijden onder de coronacrisis, die de toeristische sector in het land aan banden legde.

Eerder dit jaar versoepelde het land de coronamaatregelen waardoor het makkelijker werd voor buitenlanders om het land te bezoeken. Ook voor Nederlanders is Thailand doorgaans een populaire bestemming.

De National Economic and Social Development Council (NESDC), het orgaan dat de Thaise overheid adviseert over sociaaleconomisch beleid, verwacht dat er dit jaar 10,2 miljoen buitenlandse toeristen naar Thailand komen. Volgend jaar moeten dat 23,5 miljoen mensen zijn. Daarmee zit Thailand nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Zo werd het land in 2019 door 40 miljoen toeristen bezocht. De NESDC ging er vorig jaar al van uit dat het nog zeker vijf jaar kan duren voordat het toerisme weer op dat niveau zit.

Door de goedkope baht, de Thaise valuta, is het nu aantrekkelijker voor toeristen om het land te bezoeken. Dit jaar daalde de baht al met 6 procent ten opzichte van de dollar. Een dollar staat nu gelijk aan iets meer dan 36 baht, omgerekend 0,97 euro. Door het aantrekkende toerisme groeide de Thaise economie tussen juli en september met 4,5 procent op jaarbasis. In vergelijking met het tweede kwartaal groeide de economie met 1,2 procent, waar kenners uitgingen van een stijging van 0,8 procent.

De toeristische sector in Thailand vertegenwoordigt zo’n 12 procent van de economie en is goed voor een vijfde van alle banen in het land. Voor de coronacrisis bood de sector werk aan ruim 7 miljoen mensen, wat gelijk staan aan een vijfde van alle banen in het land.