Just Eat onderaan in AEX, Philips onder druk door terugroepactie

De AEX-index op het Damrak ging maandag licht omlaag onder aanvoering van Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway (min 3,6 procent). Ook Philips behoorde tot de staartgroep vanwege nieuwe problemen bij zijn beademingsapparaten. Daarmee breidt de voor Philips slepende kwestie met losrakend schuim bij slaapapneu- en beademingsapparatuur zich nog verder uit. De nieuwe problemen zijn ontdekt bij de Trilogy-beademingsapparaten waarvan Philips het schuim al heeft vervangen.

De vrees voor extra coronabeperkingen in China, na de eerste sterfgevallen door het virus in het land in zes maanden, zorgde daarbij voor terughoudendheid. De AEX noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de min op 710,44 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 928,09 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,6 procent. Londen bleef vlak.

Philips verloor 1,5 procent. Volgens een woordvoerder van het zorgtechnologieconcern moeten er van de Trilogy-beademingsapparaten ongeveer 170.000 worden vervangen. De zaak rond de apparaten speelt al meer dan een jaar en zadelden het bedrijf al op met een kostenpost van honderden miljoenen euro’s. Of de nieuwe problemen nog extra kosten met zich meebrengen kon de woordvoerder niet zeggen.

Naast Just Eat en Philips stonden ook de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML onderaan in de AEX, met minnen tot 2,2 procent. Levensmiddelenconcern Unilever, dataleverancier RELX en telecomconcern KPN gingen aan kop, met plussen tot 1,5 procent.

In de MidKap sloot PostNL (min 2,3 procent) de rij. De post- en pakketbezorger probeert via een kort geding een staking, georganiseerd door vakbond FNV, te voorkomen. Het gaat om een actie die dinsdag in Zuidoost-Nederland zou gaan plaatsvinden. Vopak ging aan kop met een winst van 1,7 procent. Het tankopslagbedrijf gaat samen met de Maleisische oliemaatschappij Petronas onderzoek doen naar opvang, transport en opslag van CO2 in de regio Zuidoost-Aziƫ.

In Frankfurt klom Commerzbank dik 1 procent. Het voormalige hoofd van de Duitse centrale bank Jens Weidmann is voorgedragen als president-commissaris van Commerzbank, een van de grootste commerciƫle banken in Duitsland. De Britse bank Virgin Money dikte bijna 14 procent aan in Londen, dankzij beter dan verwachte jaarcijfers en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma.

De euro was 1,0236 dollar waard, tegen 1,0347 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 79,70 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 86,97 dollar per vat.