Lufthansa wil 20.000 extra werknemers aannemen

Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa wil 20.000 extra werknemers in dienst nemen nu de luchtvaartindustrie sterk herstel laat zien van de coronacrisis. De extra werknemers moeten ook helpen tegen de personeelstekorten bij het bedrijf.

Lufthansa kijkt naar meer werknemers in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Belgiƫ. Het gaat bijvoorbeeld om piloten, cabinepersoneel, technici en IT-specialisten. Tijdens de pandemie werd juist nog het mes gezet in het personeelsbestand vanwege de zware verliezen. Lufthansa telde eind september 108.000 werknemers. Dat waren er eind 2019 nog 138.000. Lufthansa moest zelfs door de Duitse overheid gered worden van de ondergang.

“Om vooraan te kunnen staan in de industrie hebben we gemotiveerd en toegewijd personeel nodig voor een reeks taken en uitdagingen”, aldus Lufthansa-personeelschef Michael Niggemann in een verklaring. Topman Carsten Spohr zei onlangs dat Lufthansa de pandemie achter zich heeft gelaten en dat optimistisch wordt gekeken naar de toekomst. Lufthansa is inmiddels weer winstgevend.

Het bedrijf met ook de merken Eurowings, Austrian, Swiss en Brussels Airlines heeft afgelopen zomer te maken gehad met stakingen uit onvrede over personeelstekorten en loon.