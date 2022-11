Nespresso komt met eigen biologisch afbreekbare koffiecups

De Zwitserse koffieproducent Nespresso, onderdeel van levensmiddelenconcern Nestlé, brengt volgend jaar eigen biologisch afbreekbare koffiecups voor zijn thuiskoffiemachines op de markt. Het bedrijf wil daarmee concurrenten afweren, die een plek proberen te veroveren op deze lucratieve markt door volledig composteerbare koffiecups voor Nespresso-apparaten aan te bieden.

De op papier gebaseerde capsules voor thuisgebruik zullen in 2023 worden gelanceerd in Frankrijk en Zwitserland, zei Nespresso-topman Guillaume Le Cunff in een interview met het Franse persbureau AFP. Net als de capsules die eerder deze maand al werden aangekondigd door Nescafé Dolce Gusto, een ander koffiemerk van Nestlé, bevatten ze een dunne film van composteerbaar biopolymeer in de papieren afdichtingen om de koffie vers te houden.

De nieuwe Nespresso-capsules, die in de bestaande machines van het merk kunnen worden gebruikt, zullen volgens Le Cunff niet de aluminium pods gaan vervangen. Met de biologisch afbreekbare koffiecups wil het concern een alternatief bieden voor degenen die hun capsules willen composteren in plaats van ze naar recyclingpunten of terug naar de winkel te brengen. “Het is een aanvulling. Het doel is om keuze te bieden”, aldus de topman.

Nestlé voelt onder meer de hete adem van de grootste Zwitserse supermarktketen Migros, die in september zijn eigen volledig biologisch afbreekbare koffiecups lanceerde, die hun eigen machine nodig hebben. De CoffeeB-pads van Migros zijn beschikbaar in Zwitserland en Frankrijk, een van de grootste markten van Nespresso, en zullen volgend jaar ook in Duitsland worden gelanceerd. Migros beweerde bij de introductie van zijn koffiecups dat traditionele aluminium pods jaarlijks ongeveer 100.000 ton afval genereren, waarvan een groot deel in de vuilnisbak belandt zonder te worden gerecycled.