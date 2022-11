Olieconcern Shell bij verliezers in licht lagere AEX-index

De beurshandel op het Damrak is de nieuwe handelsweek negatief van start gegaan. De Amsterdamse AEX-index eindigde maandag met een klein verlies, mede vanwege een koersdaling van zwaargewicht Shell. De olie- en gassector moest het ontgelden na berichten dat oliekartel OPEC de olieproductie zou willen gaan verhogen.

De stemming op de Europese beurzen werd ook gedrukt door de vrees voor extra coronabeperkingen in China. De AEX sloot 0,3 procent lager op 710,38 punten. De MidKap, de index van middelgrote fondsen, won 0,1 procent tot 930,38 punten. Parijs, Londen en Frankfurt gingen tot 0,2 procent omlaag.

Shell leverde 2,9 procent in. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal overweegt de OPEC bij de vergadering in december een productieverhoging met een half miljoen vaten. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 5,9 procent tot 75,33 dollar en Brentolie werd 5,6 procent goedkoper op 82,70 dollar per vat. Het Franse TotalEnergies werd 2,9 procent lager gezet in Parijs en het Britse BP verloor 4,6 procent in Londen.

Verzekeraar NN Group was de grootste verliezer in de AEX met een min van 3,7 procent. Ook Philips behoorde tot de dalers met een min van 0,4 procent vanwege nieuwe problemen bij zijn beademingsapparaten. Daarmee breidt de voor Philips slepende kwestie met losrakend schuim bij slaapapneu- en beademingsapparatuur zich nog verder uit. Koploper bij de hoofdfondsen was informatieleverancier RELX met een plus van 2,2 procent.

In de MidKap speelde PostNL 2 procent kwijt. De voorgenomen stakingsactie bij PostNL door FNV dinsdag is van de baan, aldus de post- en pakketbezorger. Op aanbevelen van de rechter gaat PostNL eerst nog met de vakbond in gesprek om tot een nieuwe cao te komen. Het bedrijf probeerde maandag via een kort geding een staking door FNV te voorkomen. Het ging om een actie die dinsdag in Zuidoost-Nederland zou plaatsvinden. De rechter wil echter dat PostNL en FNV eerst nog een poging doen om er samen uit te komen, alvorens een uitspraak wordt gedaan.

In Frankfurt klom Commerzbank 0,5 procent. Het voormalige hoofd van de Duitse centrale bank Jens Weidmann is voorgedragen als president-commissaris van Commerzbank, een van de grootste banken in Duitsland.

De euro was 1,0239 dollar waard, tegen 1,0347 dollar op vrijdag.