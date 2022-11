Oud-baas Disney neemt leiding weer over bij entertainmentconcern

Voormalig Disney-topman Bob Iger keert terug als baas van het Amerikaanse entertainmentconcern. Hij neemt de leiding weer over van Bob Chapek die hij zelf als zijn opvolger had geselecteerd. Iger, die ook een grote aandeelhouder van Disney is, blijft twee jaar. Daarin zal hij het bedrijf “klaarmaken voor een hernieuwde groei”.

Iger was eerder van 2005 tot en met 2020 topman van Disney. Zijn opvolger Chapek kreeg de leiding enkele maanden voor het begin van de coronapandemie. Daarin had Disney vooral bij de pretparken en cruises flink te lijden van alle beperkingen. De streamingtak zat nog in een opstartfase en kon in het begin ook niet volledig profiteren van het gegeven dat mensen meer aan huis gekluisterd waren.

Later kreeg Chapek veel kritiek omdat Disney zich niet uitsprak tegen een antihomowet in de Amerikaanse staat Florida. Daar is het bedrijf dankzij enkele pretparken een grote werkgever. De zogenoemde ‘Don’t say gay’-wet verbiedt het leraren om over andere seksuele geaardheden dan heteroseksualiteit te praten tegen kinderen onder een bepaalde leeftijd. Uiteindelijk besloot Disney zich toch tegen die wet te keren en kwam toen in het vizier van de Republikeinse leiders van de staat.

Chapek zette volop in op streaming met diensten als Disney+, Hulu en ESPN. Door de economische neergang en de gestegen rente letten klanten echter steeds meer op de kosten. Ook de concurrentie van andere streamingdiensten en andere entertainmentmogelijkheden zijn te merken nu de meeste coronabeperkingen zijn opgeheven.

De wisseling van de wacht bij Disney komt als een verrassing. Chapek kreeg in juni nog drie jaar contractverlenging. In het persbericht stond ook geen citaat van Chapek, wat erop duidt dat zijn aftreden niet vrijwillig was.