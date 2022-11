Personeel NXP krijgt 7 procent meer loon en eenmalige bonus

Personeel van chipproducent NXP in Nederland, de voormalig chipdivisie van Philips, krijgt per 1 januari structureel 7 procent meer loon. Daarbij geldt een minimum van 2800 euro, waarmee vooral de mensen in de lagere loonschalen zijn geholpen. Dat staat in het principeakkoord over een nieuwe cao tussen NXP en vakbonden FNV, CNV, De Unie en VHP2.

De nieuwe cao gaat op 1 november in en heeft een looptijd van een jaar. Als onderdeel van het akkoord krijgen werknemers in december nog een eenmalige uitkering van 1,5 procent. Hier geldt een bodem van 1000 euro, aldus de bonden. Verder is de bonusregeling verhoogd. Deze gaat 2 procent omhoog. Maar dat geldt niet voor de hoogste inkomens. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot de regelingen voor oudere werknemers en het geboorte- en partnerverlof.

Het akkoord moet nog door de leden van de vakbonden worden goedgekeurd. Het bedrijf telt in Nederland 2250 medewerkers. Wereldwijd zijn dat er 28.000.