Philips centraal op Damrak door voortslepende terugroepactie

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar Philips. Het zorgtechnologieconcern heeft nieuwe problemen ontdekt bij zijn beademingsapparaten. Daarmee breidt de voor Philips slepende kwestie met losrakend schuim bij slaapapneu- en beademingsapparatuur nog verder uit. De nieuwe problemen gaan specifiek over Trilogy-beademingsapparaten waarvan Philips het schuim al heeft vervangen. Het nieuwe schuim zou mogelijk kunnen losraken en de luchtinlaat blokkeren. Volgens een woordvoerder moeten er van het betreffende type apparaten in totaal ongeveer 170.000 vervangen worden.

De zaak rond de apparaten van Philips speelt al meer dan een jaar. Het concern moet in totaal 5,5 miljoen apparaten vervangen. Daarvan zijn er al meer dan 4 miljoen klaar. De problemen zadelden het bedrijf eerder al op met een kostenpost van honderden miljoenen euro’s. Dat is nog los van juridische kosten voor claims van boze patiĆ«nten. Of de nieuwe problemen nog extra kosten met zich meebrengen kon de woordvoerder niet zeggen.

Nu de drukke periode met bedrijfsresultaten ten einde loopt zullen beleggers deze week verder vooral letten op nieuwe economische cijfers. Daarnaast wordt uitgekeken naar de notulen van de laatste rentevergaderingen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank. Wall Street kent daarbij een verkorte beursweek en is donderdag vanwege Thanksgiving Day gesloten. Op vrijdag, tijdens koopjesfestijn Black Friday, is Wall Street slechts een halve dag geopend.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een licht lager begin en ook de andere Europese beurzen lijken met kleine minnen te openen. De Aziatische beurzen gingen maandag overwegend omlaag door de vrees voor extra coronarestricties in China, na de eerste sterfgevallen door het virus in het land in zes maanden.

Beleggers houden ook de olie- en gassector in de gaten, na afloop van de klimaattop in Egypte. Op die top werden geen harde afspraken gemaakt over het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen door de landen die het meeste uitstoten. Mogelijk komen aandelen in de olie- en gassector hierdoor in beweging.

Vopak kondigde aan een intentieverklaring te hebben getekend met de Maleisische oliemaatschappij Petronas over een verdere uitbreiding van de samenwerking. De twee partners gaan samen onderzoek doen naar opvang, transport en opslag van CO2 in de regio Zuidoost-Aziƫ.

De olieprijzen gingen verder omlaag door de vrees voor strengere coronamaatregelen in China, de grootste olie-importeur ter wereld. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 79,59 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 86,95 dollar per vat. De euro was 1,0258 dollar waard, tegen 1,0347 dollar op vrijdag.