PostNL spant kort geding aan tegen FNV om staking te voorkomen

PostNL probeert maandagmiddag via een kort geding een staking, georganiseerd door FNV, te voorkomen. Het gaat om een actie die dinsdag in Zuidoost-Nederland zou gaan plaatsvinden, maakte de post- en pakketbezorger bekend. PostNL wil voorkomen dat “essentiële dienstverlening, zoals de bezorging van medische post en rouwpost” wordt verstoord.

“Een vakorganisatie als FNV heeft het recht om acties te organiseren maar actievoeren in de drukste periode van het jaar brengt onevenredige schade en risico’s met zich mee. Door juist nu acties aan te kondigen kiest FNV willens en wetens voor een frontale aanval op de belangen van de consument die zijn of haar cadeaus voor Sinterklaas wil bestellen, van de webshops die met Black Friday-acties proberen hun klanten te bereiken en van de medewerkers van PostNL, die FNV zegt te vertegenwoordigen”, meldt het concern.

De zaak dient om 14.00 uur bij de rechtbank in Den Haag.

Volgens FNV probeert PostNL het stakingsrecht van zijn medewerkers af te pakken. “De dagvaarding is naar FNV gestuurd, maar feitelijk keert PostNL zich tegen zijn eigen medewerkers. Voor de zoveelste keer. Ze betalen de werknemers te weinig, er is een te hoge werkdruk en nu wordt ook nog geprobeerd om een fundamenteel recht, namelijk dat op staken, te ontnemen. Heel treurig”, zegt de vakbond in een reactie.

FNV stelt ook dat de bezorging van medische post en rouwpost helemaal niet in gevaar komt. “Alle medewerkers willen er alles aan doen om te zorgen dat zulke post op tijd bezorgd wordt, ook tijdens een staking”, aldus de bond. Ook stelt FNV dat PostNL een staking kan voorkomen door met een goede cao te komen. “Dat betekent onder meer minimaal 14 euro per uur, lonen mee laten stijgen met de prijzen in de winkels, vaste banen in plaats van uitzend en een goede regeling om eerder te stoppen met werken voor mensen die het zware werk doen”, aldus FNV.

Vorige week werd bekend dat PostNL en vakbonden CNV en BVPP weer met elkaar gaan praten om tot een nieuwe cao te komen. Deze vakbonden legden donderdag een laatste bod van het postbedrijf unaniem naast zich neer, maar willen wel graag weer in gesprek treden. FNV kondigde vrijdag juist acties van post- en pakketmedewerkers aan nadat het bedrijf niet was ingegaan op een ultimatum van de bond.

PostNL stelt dat de rechtbank in Den Haag het bedrijf in december 2018 al eens in het gelijk had gesteld in een vergelijkbare situatie. “De rechter verbood FNV toen om stakingsacties van meer dan 15 minuten per dag te organiseren tijdens de feestdagen. Dit vonnis voorkwam dat stakingen de bezorging van post en pakketten tijdens de kerstperiode zouden verstoren”, aldus PostNL.