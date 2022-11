Werknemers Rivian: autobedrijf negeert veiligheidsregels

Tientallen werknemers van de Amerikaanse producent van elektrische auto’s Rivian beschuldigen het bedrijf van het negeren van veiligheidsregels. Volgens de klachten, ingediend bij lokale toezichthouders, negeert Rivian bekende gevaren in de fabriek in de staat Illinois. Hierdoor liepen verschillende mensen allerlei verwondingen op zoals botbreuken en een gescheurd oor.

Ook de veiligheid van de geproduceerde auto’s staat volgens de werknemers op het spel. Een hogere productie zou een grotere prioriteit krijgen. Een medewerker zei dat een manager beschadigde elektriciteitskabels uit het afval had gevist en de medewerkers had opgedragen deze te gebruiken. Volgens de ingediende klacht vervagen de veiligheidsprotocollen bij het bedrijf naarmate de druk op de productie toeneemt.

“Aan de productie is een zeker risico verbonden. Maar ik had verwacht dat veiligheid wat meer prioriteit zou krijgen”, zegt Don Jackson, een van de werknemers die een klacht indiende. Rivian spreekt de beschuldigingen tegen en weigert in te gaan op specifieke klachten.