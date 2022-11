Winkeliers treffen minder fraudeurs op zwarte lijst

Vorig jaar zijn 554 fraudeurs herkend via het register van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Toen werden ongeveer 362.000 sollicitanten gescreend via het register, maakte de stichting bekend.

Een jaar eerder, in coronajaar 2020, liepen nog 1046 mensen tegen de lamp. Dat was wel een bijzonder jaar omdat de vraag naar bijvoorbeeld beveiligers in bouwmarkten veel groter was. Ook de vraag naar medewerkers in supermarkten was groter.

Het gaat om mensen die op de zwarte lijst van de stichting staan. Iemand komt in dit waarschuwingsregister als hij of zij eerder bij een winkel werkte en er sprake was van bewezen fraude en ontslag en hiervan aangifte is gedaan bij de politie. Dan sta je voor maximaal vier jaar op de lijst. Als je dan solliciteert bij een ander bedrijf in de branche, zal die opmerken dat je op de lijst staat en je daarom hoogstwaarschijnlijk niet aannemen.

Volgens de stichting is het waarschuwingsregister een belangrijk instrument in het fraudepreventiebeleid binnen de detailhandel. Het register helpt de werkgever om fraude buiten de deur te houden. Tot de winkels die zijn aangesloten behoren onder meer Action, Aldi, Blokker, C&A, Hornbach, Intertoys, de Bijenkorf, Douglas en Zeeman.