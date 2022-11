10-puntenplan om stikstofvertraging energietransitie te voorkomen

De energietransitie moet niet vertragen als gevolg van de stikstofproblemen. Om die reden komen sectorpartijen, waaronder de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), met een reeks voorstellen om dat te voorkomen. Ook al omdat de energieplannen volgens de planschrijvers uiteindelijk bijdragen aan het voorkomen van stikstofuitstoot.

In het tienpuntenplan staat onder andere dat er direct begonnen moet worden met het verminderen van de uitstoot van stikstof in de omgeving van Natura2000-gebieden. Daarmee wordt er ook stikstofruimte gecreƫerd voor bijvoorbeeld het afgeven van bouwvergunningen, aldus het plan. Om de vaart erin te houden moet dit deel van het plan worden losgekoppeld van de integrale aanpak.

Verder pleiten de initiatiefnemers, waaronder ook energiebedrijven, het Havenbedrijf Rotterdam en Netbeheer Nederland, voor een gebiedsgerichte aanpak. Ook zou voor energieprojecten op meerdere vlakken een uitzondering moeten gelden wat betreft vergunningverlening. Dit vanwege de positieve impact van deze projecten op de toekomstige uitstoot.

Ook moet er volgens het plan een innovatiefonds worden opgericht voor het toepassen van de best beschikbare technieken op het gebied van stikstofreductie. Met dit fonds zouden nieuwe technologieƫn moeten worden gefinancierd, aangejaagd en opgeschaald, zo valt te lezen. Verder zou er een landelijke pool van stikstofdeskundigen en ecologen moeten komen die overheden en initiatiefnemers bij kan staan bij het maken berekeningen, zoals het in kaart brengen van de gevolgen van projecten.

“Om klimaatverandering tegen te gaan is snel meer CO2-uitstoot verminderen cruciaal. Energietransitie-projecten leiden bovendien veelal tot lagere structurele stikstofemissies. Het kabinet moet het probleem in de bouwfase van deze projecten daarom snel aanpakken”, aldus NVDE-voorzitter Olof van der Gaag. “Dat helpt het stikstofprobleem op te lossen en voorkomt onzekerheid en vertraging in de energietransitie.”