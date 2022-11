ACM: oud-klant failliet energiebedrijf kan geen geld terugeisen

Voormalige klanten van failliete energiebedrijven kunnen niet eisen dat ze hun oude contractvoorwaarden of geld terugkrijgen. Dat zegt toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM), die veel vragen kreeg naar aanleiding van twee recente uitspraken van de rechtbank in Amsterdam. Die bepaalde in twee zaken die door oud-klanten van energiebedrijf Energieflex waren aangespannen dat die klanten er niet op achteruit mogen gaan bij een faillissement. Energieflex ging in 2018 kopje onder.

ACM laat weten dat zij dergelijke eisen niet kan afdwingen. In de Gaswet en de Elektriciteitswet staat namelijk niets over behoud van het contract. Ook de landsadvocaat gaf de waakhond het advies dat die verplichting niet kan worden opgelegd en dat de ACM ook niet kan optreden.

De toezichthouder wil dan ook dat de hoogste rechter een uitspraak doet over de rechten van consumenten als hun energieleverancier failliet gaat. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven de wet te gaan verduidelijken voor toekomstige gevallen. Tot die tijd hebben consumenten dus weinig aan de rechterlijke uitspraken over Energieflex. Die hebben alleen gevolgen voor de oud-klanten die de zaken hadden aangespannen.