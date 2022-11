Beurzen Azië gemengd na nieuwe coronamaatregelen China

De belangrijkste Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De strengere coronamaatregelen in de Chinese hoofdstad Beijing en een lockdown in een groot deel van de Zuid-Chinese metropool Guangzhou zorgden voor terughoudendheid bij beleggers. De maatregelen volgen op het snel toenemende aantal coronabesmettingen in het land en de eerste sterfgevallen door het virus in maanden. Eerder was er juist nog hoop dat China het strikte zero-Covid-beleid zou laten varen.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,3 procent in de min. Dat is het vijfde verlies op rij. Casinobedrijven met activiteiten in het Aziatische gokparadijs Macau hadden last van de vrees voor striktere lockdowns in China. Zo verloor Wynn Macau dik 3 procent. De Chinese zoekmachine Baidu daalde 1,5 procent voorafgaand aan de resultaten van het internetbedrijf.

De beurs in Shanghai werkte een eerder koersverlies weg en toonde wat herstel door speculatie op meer steunmaatregelen van de overheid voor de economie, die dit jaar zwaar te lijden heeft onder de strenge coronamaatregelen. Zo zouden Chinese banken aangemoedigd worden om meer leningen te verstrekken aan bedrijven. De index klom 0,3 procent.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent hoger. Autofabrikant Toyota en staalmaker Nippon Steel behoorden tot de sterkste stijgers met winsten van 2,5 en 1,9 procent. Shionogi kreeg er 3 procent, na berichten dat de coronapil van de farmaceut mogelijk zal worden goedgekeurd. Beleggers deden het verder rustig aan voorafgaand aan een nationale feestdag in Japan op woensdag. De Kospi in Seoul daalde 0,5 procent en de All Ordinaries in Sydney won 0,6 procent.