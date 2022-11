BP zet herstart olieraffinaderij Rotterdam op pauze

Oliereus BP heeft het plan opgeschort om zijn grootste raffinaderij in Europa opnieuw op te starten. De locatie in Rotterdam zou na een periode van groot onderhoud binnenkort weer in gebruik worden genomen, maar omdat werknemers van de fabriek stakingsacties zijn begonnen ziet BP hier nu van af. “De geplande herstart is opgeschort en de activiteiten op de raffinaderij blijven gesloten”, zei het bedrijf in een reactie tegen persbureau Bloomberg. Het Britse bedrijf betreurt de beslissing van het personeel om door te gaan met de acties en zegt in gesprek te blijven met de vakbonden.

Vakbond CNV ging vorige week tot actie over nadat een ultimatum aan BP was verlopen. De bond eist 6 procent meer loon en een winstdelingsregeling van het olie- en gasconcern. De raffinaderij van BP produceert ongeveer 400.000 vaten olie per jaar en is een belangrijke leverancier van diesel in Noord-Europa.