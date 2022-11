Consumentenvertrouwen eurozone iets omhoog, nog wel erg laag

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in november opnieuw iets verbeterd, maar blijft op een zeer laag niveau door zorgen bij huishoudens over de hoge inflatie en afzwakkende economie. Dat meldde de Europese Commissie op basis van haar vertrouwensindex.

Volgens de commissie nam ook in de gehele Europese Unie het vertrouwen wat toe. Maar dat vertrouwen ligt nog wel altijd ver onder het langjarige gemiddelde. Vanwege de hoge inflatie door vooral de gestegen energieprijzen wordt de koopkracht van huishoudens zwaar onder druk gezet, waardoor mensen minder te besteden hebben. Ook zwakt de Europese economie af.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte maandag al bekend dat Nederlandse consumenten deze maand iets minder negatief over de economie zijn dan een maand eerder, toen het vertrouwen nog op een dieptepunt stond.