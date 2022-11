D66: geef ondernemers gratis inzicht in hun CO2-uitstoot

Ondernemers moeten als het aan D66 ligt gratis inzicht kunnen krijgen in de hoeveelheid CO2 die zij uitstoten. Dat kan hen helpen bij het bepalen welke stappen zij het beste kunnen zetten om te verduurzamen, denkt Tweede Kamerlid Romke de Jong.

“Klanten verwachten steeds meer van ondernemers dat zij duurzaam produceren”, zegt De Jong. “En ondernemers willen dat ook, maar weten soms niet waar ze moeten beginnen.” De D66’er denkt dat het ondernemers kan helpen als zij precies weten waardoor de uitstoot wordt veroorzaakt.

Er zijn al organisaties die dat voor ondernemers in kaart brengen. Maar zo’n berekening kost al gauw een paar honderd euro. Dat is voor veel kleine ondernemers een drempel en die wil D66 graag wegnemen. “Met een gratis CO2-berekening zien ondernemers in één oogopslag hoe ze schoner kunnen worden en hun energierekening omlaag kunnen brengen.”

De Tweede Kamer gaat dinsdag en woensdag in debat met het kabinet over de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor 2023. Het gaat dan onder meer over steun voor ondernemers in verband met de hoog opgelopen energieprijzen, maar ook over verduurzaming en energiebesparing.