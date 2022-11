Duitsland komt met energiesteunpakket van 54 miljard euro

Duitsland voert volgend jaar een plafond in voor gas- en elektriciteitsprijzen voor bedrijven en huishoudens. Daarmee probeert de grootste economie van Europa de gevolgen binnen de perken te houden van het wegvallen van gasleveranties door Rusland. Het pakket maatregelen, dat op 1 maart in werking moet treden, kost bij elkaar 54 miljard euro.

De subsidies zullen met terugwerkende kracht worden betaald voor januari en februari. Gasverbruikers zullen ook een eenmalige overheidssubsidie ontvangen voor december, zeiden regeringsfunctionarissen. Energiebedrijven zullen deels garant staan voor de kosten, via hogere belastingen op overwinsten die het gevolg zijn van de hogere energieprijzen. De extra belasting zal naar verluidt 2 miljard euro opleveren voor de Duitse schatkist. Veel bedrijven hebben gewaarschuwd dat de belasting, die met terugwerkende kracht tot september zal worden opgelegd, gevolgen kan hebben voor investeringen in de sector.

Duitsland is het epicentrum van de Europese energiecrisis. De sterke Duitse afhankelijkheid van Rusland werd pijnlijk duidelijk toen het Kremlin de gasleveringen verminderde. Dit was een vergelding voor de sancties tegen Moskou vanwege de oorlog in Oekraïne. De regering van bondskanselier Olaf Scholz heeft een reeks stappen ondernomen om gasleveringen veilig te stellen en zo de winter door te komen.

Voor particuliere huishoudens worden de gasprijzen beperkt tot 12 cent per kilowattuur voor 80 procent van het verbruik, op basis van het verbruik van vorig jaar. Voor industriële verbruikers wordt 70 procent van het gasverbruik gesubsidieerd. De elektriciteitsprijzen worden beperkt tot 40 cent per kilowattuur.