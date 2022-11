FNV en PostNL steggelen over voorwaarden staking vrijdag

FNV en PostNL kijken dinsdag of ze het eens kunnen worden over de voorwaarden van een geplande landelijke staking vrijdag. Als ze er niet uitkomen, neemt de rechter hier dinsdagmiddag om 17.00 uur alsnog een besluit over.

PostNL probeerde maandag via een kort geding een staking te voorkomen. Op aanbevelen van de rechter gaat het post- en pakketbedrijf eerst met de vakbond in gesprek. “PostNL voert als argument aan dat de rouwpost en de medische post in gevaar kunnen komen. Dat willen wij natuurlijk ook niet”, zegt een woordvoerder van FNV.

De twee partijen zijn het oneens over de minimale bezetting die PostNL op de stakingsdag wil. “Maar zij hebben verder niet beargumenteerd waarom zij denken dat er zoveel mensen op bepaalde plekken nodig zijn. Voor ons lijken het er zo veel dat er bijna niet gestaakt gaat worden. Dus dan heeft die staking ook niet zoveel zin”, aldus de woordvoerder van FNV.

De staking vrijdag begint volgens de bond om 04.00 uur ’s ochtends en duurt 36 uur.

Volgens de FNV krijgen werknemers te weinig loon en is de werkdruk te hoog. Ook wil de bond vaste banen in plaats van uitzendbanen, en een “goede regeling” om eerder te stoppen met werken “voor mensen die het zware werk doen”.

Vorige week werd bekend dat PostNL en vakbonden CNV en BVPP weer met elkaar gaan praten om tot een nieuwe cao te komen. Deze vakbonden legden donderdag een laatste bod van het postbedrijf unaniem naast zich neer, maar willen wel graag weer in gesprek treden. De FNV kondigde vrijdag juist acties van post- en pakketmedewerkers aan, nadat het bedrijf niet was ingegaan op een ultimatum van de bond.