Hypotheekverstrekker gaat verhuurders aan puntenstelsel houden

Hypotheekverstrekker BLG Wonen wil meer klanten die een woning verhuren in de vrije sector aan het puntenstelsel binden dat bepaalt wat de maximale huurprijs mag zijn. De dochteronderneming van de Volksbank is naar eigen zeggen de eerste geldverstrekker die meegaat met de plannen van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). Hij kondigde eerder dit jaar aan een deel van de huurprijzen in de vrije sector te willen reguleren om woekerprijzen in het middensegment tegen te gaan.

Het puntenstelsel voor huurwoningen is in het leven geroepen om te bepalen hoe hoog de huur voor socialehuurwoningen mag zijn. Op basis van onder andere het woonoppervlak en de WOZ-waarde krijgt een woning een puntenscore die aangeeft hoeveel verhuurders maximaal mogen vragen. Nu geldt die regulering nog voor woningen tot een maandelijkse huur van 763,47 euro, maar De Jonge wil die grens verhogen.

BLG Wonen biedt verhuurders of aspirant-verhuurders vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar een hypotheek aan die met hetzelfde puntenstelsel werkt. Op basis van een taxatierapport van de woning bepaalt de geldverstrekker wat de maximale huurprijs mag zijn. Als de verhuurder de zogenoemde Verhuurhypotheek afsluit, moet hij of zij zich ook aan die grens houden. In ruil krijgt de verhuurder gunstigere leenvoorwaarden.

Overschrijdt de verhuurder die huurgrens, dan kijkt de hypotheekverstrekker eerst of dit gerechtvaardigd is vanwege woningverbeteringen. Maar als de verhuurder de afspraken duidelijk schendt, ontbindt BLG Wonen het contract. De hypotheek is beschikbaar voor woningen met een maximale huur van 1350 euro per maand. “Daarboven moet je jezelf afvragen of er nog wel sprake is van het middensegment”, legt een woordvoerder van BLG Wonen uit.

Volgens BLG Wonen, dat net zoals de hele Volksbank in handen is van de Nederlandse staat, is ruim de helft van de huurwoningen in de vrije sector duurder dan wat volgens het puntenstelsel redelijk zou zijn. Gemiddeld betalen huurders voor die woningen 29 procent te veel huur, stelt de kredietverlener op basis van eigen onderzoek.