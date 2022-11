Labour-leider: einde maken aan afhankelijkheid goedkope arbeid

Er moet een einde komen aan de afhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk van goedkope buitenlandse arbeidskrachten. Dat zei Labour-leider Kier Starmer op een bijeenkomst van de grote Britse werkgeversorganisatie Confederation of British Industry (CBI).

Verschillende bedrijven in het land hebben de overheid opgeroepen de regels rond arbeidsmigratie te versoepelen om zo personeelstekorten in het Verenigd Koninkrijk tegen te gaan. Het land is erg afhankelijk geweest van met name goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa, maar sinds de brexit en coronacrisis zijn veel van die mensen teruggegaan naar het Europese vasteland. Daardoor zijn er in veel sectoren personeelstekorten ontstaan.

Maar Starmer stelt dat een Labour-regering zal samenwerken met bedrijven om de Britse economie minder afhankelijk te maken van arbeidsmigranten. Hij staat wel open voor een puntensysteem om meer hooggeschoolde arbeidskrachten uit het buitenland te halen. Ook zegt hij dat bedrijven meer geld moeten steken in training, betere arbeidsvoorwaarden en technologie. “Maar dat lage lonen en goedkope arbeid deel van de Britse manier van groei uitmaken, is iets dat moet stoppen”, aldus Starmer.