Manchester United plust op Wall Street na verkoopgeruchten

De aandelen van de beursgenoteerde voetbalclub Manchester United klommen dinsdag stevig op Wall Street. Volgens tv-zender Sky News staan de Amerikaanse eigenaars op het punt de voetbalclub te verkopen. Andere aandeelhouders zagen dat wel zitten, want het aandeel eindigde haast 15 procent hoger. De geruchten komen op de dag dat bekend is geworden dat Cristiano Ronaldo Manchester United per direct verlaat.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent hoger op 34.098,10 punten. De brede S&P 500 ging 1,4 procent vooruit tot 4003,58 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg ook 1,4 procent op 11.174,41 punten.

Best Buy behoorde tot de grootste stijgers en eindigde 12,8 procent hoger. De elektronicaketen boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan beleggers en analisten hadden verwacht. Daarbij handhaafde de retailer de verwachtingen voor het huidige belangrijke feestdagenkwartaal, ondanks de druk van de hoge inflatie op de koopkracht van consumenten. Dankzij de sterke prestatie in het derde kwartaal werd het bedrijf ook iets positiever over de omzetverwachting voor het hele jaar.

Onder de grootste dalers behoorde Zoom Video Communications, dat een kleine 4 procent zakte. De videochatdienst zag de omzet en het aantal gebruikers toenemen, maar de verwachting voor het huidige kwartaal viel tegen. Zoom werd tijdens de coronacrisis enorm populair, maar het bedrijf waarschuwde eerder dit jaar al dat die stormachtige groei tot het verleden behoort.

Het aandeel van Facebook- en Whatsapp-moeder Meta fluctueerde gedurende de dag. Dat kwam door geruchten over een aanstaand vertrek van topman Mark Zuckerberg, die zijn taken volgend jaar zou neerleggen. Meta sloot de dag uiteindelijk met een plus van 1,4 procent af.

De Federal Reserve zal woensdag de notulen van de laatste rentevergadering vrijgegeven. Beleggers kijken daar naar uit, omdat daarin mogelijk aanwijzingen staan over de toekomstige rentestappen van de Amerikaanse centrale bank. Daarnaast is deze handelsweek maar kort. Zo blijven de beurzen in New York donderdag dicht vanwege Thanksgiving Day. Op vrijdag wordt er slechts een halve dag gehandeld.

De euro noteerde aan het einde van de handelsdag 1,0302 dollar, tegen 1,0267 dollar bij het slot van de handel in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent op 81,13 dollar en Brentolie werd 1,2 procent duurder op 88,49 dollar. Daarmee stabiliseerden de prijzen na de onrust van maandag, toen zakenkrant The Wall Street Journal berichtte over een productieverhoging door oliekartel OPEC+. Saudi-Arabiƫ ontkende het bericht en gaf aan dat de productieverlaging nog altijd doorloopt.