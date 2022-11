Marktonderzoeker: overwaarde woning gemiddeld 175.000 euro

De daling van de huizenprijzen deert de Nederlandse woningbezitter over het algemeen nog niet. Een koopwoning in Nederland heeft namelijk gemiddeld 175.000 euro overwaarde, berekende marktonderzoeker Calcasa. Volgens de onderzoekers heeft de woningmarkt daarmee nog voldoende “vet op de botten” om een eventuele verdere prijsdaling het hoofd te bieden.

Volgens Calcasa telt Nederland momenteel zo’n 8,1 miljoen woningen. Die zijn goed voor een totale woningwaarde van ruim 3 biljoen euro. Bij de berekening van de overwaarde keek Calcasa naar bestaande koopwoningen die van eigenaar wisselden sinds 1 januari 1993. Dit zijn in totaal circa 3 miljoen woningen, met een totale waarde van ruim 1,2 biljoen euro en een gemiddelde woningwaarde van 445.000 euro. Vergeleken met de aankoopprijs komt dit neer op gemiddeld 175.000 euro overwaarde per woning, aldus de onderzoekers.

Calcasa benadrukt dat de daadwerkelijke overwaarde voor veel woningen hoger ligt. Dat komt onder andere doordat de hypotheekfinanciering ook minder dan 100 procent van de aankoopprijs kan zijn en er tussentijdse hypotheekaflossingen gedaan worden.

In plaatsen met een groot aandeel miljoenenwoningen, zoals Aerdenhout, Bloemendaal en Blaricum, is de overwaarde gemiddeld het hoogst. Daar gaat het om enkele tonnen. Huizenbezitters in Kerkrade en Sittard moeten het doen met de laagste gemiddelde overwaarde. In Kerkrade gaat het in doorsnee om 85.000 euro, in Sittard is het iets meer dan een ton. Daarbij moet wel worden vermeld dat huizen daar gemiddeld minder kosten. Qua percentage van de woningwaarde ontlopen de plaatsen met de hoogste en de laagste overwaarde elkaar niet heel veel.

De onderzoekers hebben ook gekeken in hoeverre de Nederlandse woningvoorraad bestand is tegen prijsdalingen, met mogelijk een periode van lagere woningprijzen in het vooruitzicht. In een scenario met een prijsdaling van 10 procent per jaar duurt het tot begin 2028 voordat de overwaarde is verdampt. In een scenario met 5 procent daling per jaar duurt dit tot 2033. Bij een gemiddelde aanhoudende daling van 3 procent per jaar duurt het tot 2040 alvorens de overwaarde is verdwenen.