Media: horlogemerk Rolex werkt aan uitbreidingsplan van 1 miljard

Het Zwitserse luxehorlogemerk Rolex werkt aan een uitbreiding van de productiecapaciteit ter waarde van ongeveer 1 miljard Zwitserse frank, omgerekend 1 miljard euro. Dat meldde de Zwitserse publieke zender RTS. Volgens de zender wil Rolex een nieuwe fabriek bouwen in de plaats Bulle in het kanton Fribourg.

Er zouden ongeveer 2000 mensen moeten gaan werken in die nieuwe fabriek. Rolex zou volgende maand een deal willen sluiten voor de aankoop van grond voor de nieuwe faciliteit, die dan in 2029 in gebruik genomen moet worden. Met de nieuwe fabriek zou Rolex willen inspelen op de sterke vraag naar zijn dure horloges.

Het hoofdkantoor van Rolex staat in Genève, waar ook assemblage en kwaliteitschecks plaatsvinden. Ook heeft de grootste producent van Zwitserse luxehorloges fabrieken in de plaatsen Chêne-Bourg, Biel en Plan-les-Ouates. Rolex zou jaarlijks ongeveer een miljoen horloges maken, goed voor een omzet van circa 8 miljard frank per jaar.