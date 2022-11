Musk: blauw vinkje keert eind november nog niet terug op Twitter

Twitter Blue komt waarschijnlijk toch nog niet terug eind deze maand. Twitter-eigenaar Elon Musk zei in de nacht van maandag op dinsdag in een tweet dat de dienst, waarbij betalende gebruikers een blauw vinkje kregen, pas weer gelanceerd wordt wanneer er genoeg zekerheid is dat mensen bekendheden en bedrijven niet na kunnen doen als ze het vinkje kunnen kopen. Musk zei ook dat organisaties waarschijnlijk een ander kleur vinkje krijgen dan individuen.

Musk noemde eerder nog 29 november als datum waarop Twittergebruikers zich weer konden aanmelden voor de abonnementsdienst. Wel zouden nieuwe accounts dan negentig dagen moeten wachten voordat ze gebruik kunnen maken van de dienst.

Het blauwe vinkje was tot voor kort voorbehouden aan gebruikers waarvan Twitter zeker wist dat zij het waren, zoals overheidsdiensten, politici, bedrijven, artiesten en journalisten. Twitter bepaalde wie zo’n symbool kreeg en deelde de vinkjes gratis uit. Na de overname van Twitter door Musk beloofde de miljardair dat iedereen een blauw vinkje kon krijgen als hij er maar voor betaalde. Dat zou de dienst democratiseren.

Na de introductie maakten veel mensen gebruik van het blauwe vinkje door hun naam aan te passen zodat die leek op die van een bedrijf of bekendheid. Zo deden mensen president Joe Biden en basketballer LeBron James na. Na enkele dagen sloot Twitter de aanmeldingen voor Twitter Blue.