Nog tienduizenden meldingen slaapapneu-apparaten Philips

In de afgelopen zes maanden heeft Philips in de Verenigde Staten 70.000 nieuwe meldingen binnengekregen van mogelijke problemen met zijn slaapapneu-apparaten. Dat meldt de onderneming in een update over de problemen met die apparaten.

De meldingen sinds april zijn er veel meer dan de 20.000 meldingen die het medisch technologiebedrijf van april 2021 tot april dit jaar ontving. Volgens het Eindhovens Dagblad, dat eerder over de cijfers berichtte, zijn er 260 meldingen van overlijdens.

Philips benadrukt dat de meldingen niet direct betekenen dat die te maken hebben met de problemen die tot de terugroepactie leidden. Het isolerende schuim in de apparaten kon verbrokkelen en bij aanraking met bepaalde schoonmaakmiddelen ook tot giftige dampen leiden. Bij 93 procent van alle 90.000 meldingen ging het volgens Philips om technische problemen waarbij geen ernstige gezondheidsproblemen ontstonden.

Philips moet alle meldingen doorgeven aan de Amerikaanse toezichthouder FDA. Daarna doet het bedrijf zelf onderzoek naar die meldingen.

De terugroepactie kost Philips al miljarden euro’s. Ook leidde die tot het voortijdige vertrek van topman Frans van Houten.