OESO: groei Nederlandse economie fors zwakker in 2023

De groei van de Nederlandse economie zal volgend jaar fors afzwakken als gevolg van de hoge inflatie, afkoelende wereldeconomie en renteverhogingen van centrale banken. Dat voorspelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De denktank verwacht dat de Nederlandse economie volgend jaar met slechts 0,8 procent zal groeien, tegen een plus van 4,3 procent dit jaar.

Daarmee is de OESO negatiever gestemd dan het Centraal Planbureau dat voor volgend jaar een groei van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) met 1,5 procent voorziet, na een plus van 4,6 procent dit jaar. De OESO denkt dat in 2024 de groei weer wat zal aantrekken tot 1,1 procent.

De OESO verwacht verder dat de inflatie in Nederland volgend jaar gemiddeld 8,5 procent zal bedragen. Tegen het einde van 2024 zou die dan moeten dalen naar 3,9 procent. Voor het vierde kwartaal van dit jaar voorspelt de organisatie een piekinflatie in ons land van 15,4 procent, aangejaagd door de hoge prijzen voor energie en levensmiddelen.

De denktank uit Parijs denkt verder dat de lonen in 2023 en 2024 met 5 procent zullen stijgen. De werkloosheid zal naar verwachting laag blijven door de krapte op de arbeidsmarkt. Voor 2024 voorziet de OESO een werkloosheid in Nederland van 4,3 procent.

De OESO stelt verder dat het prijsplafond voor energie meer gericht zou moeten zijn op huishoudens met lagere inkomens en dat energiebesparing verder gestimuleerd moet worden. Ook moet de overheid nog meer prioriteit geven aan het versnellen van de energietransitie om zo de energievoorziening veilig te stellen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.