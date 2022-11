Ondernemerstelg Harold Fentener van Vlissingen overleden

Harold Fentener van Vlissingen is maandag plotseling overleden, laat zijn familie weten. Die zegt dat hij een “warme familieman” was, die “enorm zal worden gemist”. De telg uit het miljardairsgeslacht is 53 jaar geworden.

Harold Fentener van Vlissingen had een eigen investeringsmaatschappij en erfde in 2006 toen zijn vader Frits Fentener van Vlissingen overleed een deel van het familievermogen. Hij werd door zakenblad Quote op een vermogen van meer dan 500 miljoen euro geschat.

Harold Fentener van Vlissingen bleef altijd buiten de spotlights. Hij werkte in het begin van zijn loopbaan voor Philips en KLM voordat hij als investeerder aan de slag ging.