Ook Koeweit en Irak ontkennen gesprekken productieverhoging OPEC+

Ook Irak en Koeweit ontkennen dat er gesprekken plaatsvinden binnen oliekartel OPEC+ over een verhoging van de productie. Daarmee bevestigen ze eerdere ontkenningen door Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) van een bericht in de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal dat de OPEC+, het bondgenootschap van de OPEC met landen als Rusland en Kazachstan, in december de productie met een half miljoen vaten per dag zou kunnen verhogen.

Volgens het Iraakse overheidsorgaan SOMO, dat olie uit het land op de markt brengt, wordt er bij de vergadering op 4 december binnen de OPEC+ niet gesproken over een productieverhoging. De olieminister van Koeweit zei ook dat er geen gesprekken over een verhoging plaatsvinden. De Golfstaat zei het belangrijk te vinden dat er balans en stabiliteit is op de oliemarkt.

De olieprijzen gingen maandag hard omlaag door het bericht van The Wall Street Journal, maar na de ontkenningen door Saoedi-Arabië en de VAE werden die prijsdalingen sterk teruggedrongen. Volgens Saoedi-Arabië loopt de huidige productieverlaging door de OPEC+ met 2 miljoen vaten per dag door tot eind volgend jaar.

De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) steeg dinsdagmiddag met 1,4 procent, tot 81,15 dollar. Brentolie werd ook 1,4 procent duurder, op 88,63 dollar per vat. De olieprijzen zijn de afgelopen tijd wel flink gedaald door zorgen over de coronalockdowns in China en een zwakkere olievraag als gevolg van de afkoelende wereldeconomie.