Passagiersverkeer Dubai Airports terug op niveau voor corona

Het passagiersverkeer op de belangrijke internationale luchtvaarthub Dubai Airport is in het afgelopen kwartaal voor het eerst teruggekeerd op het niveau van voor de coronapandemie. In het derde kwartaal passeerden ongeveer 18,5 miljoen passagiers Dubai Airports, waarop luchtvaartmaatschappijen als Air France, KLM en Emirates dagelijks meerdere keren per dag rechtstreeks vliegen vanaf Amsterdam en Parijs.

“De groei van het passagiersvervoer is het hele jaar door geweldig geweest en blijft onze verwachtingen overtreffen”, zei topman Paul Griffiths van Dubai Airports in een interview met Bloomberg Television. De luchthaven verhoogde ook zijn passagiersprognose voor het volledige jaar na de sterke prestatie in het derde kwartaal.

Het passagiersverkeer op de internationale hub zal naar verwachting uitkomen op 64,3 miljoen in 2022. In augustus werd nog gerekend op 62,4 miljoen passagiers. In 2019, voor de coronacrisis, reisden ongeveer 86,4 miljoen passagiers door Dubai. Dat komt vooral door de dominante positie op langeafstandsroutes van luchtvaartmaatschappij Emirates, die vanuit zijn thuishaven Dubai over de hele wereld vliegt.

Griffiths maakt zich ook geen zorgen over een dreigende recessie. “We zijn in redelijk goede vorm om een recessie te weerstaan. Op dit moment is de vraag zo sterk dat er aan de aanbodzijde wat tekorten zijn, omdat luchtvaartmaatschappijen hun vloot hebben ingekrompen. Dus we zien een beetje een hausse in het vliegverkeer, die ons hopelijk door een recessie zal loodsen mochten we daar in belanden.”

Een traag herstel in Zuid-AziĆ« wordt volgens de topman gecompenseerd door een toename van vluchten tussen India en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook de vluchten van en naar Rusland zitten volgens hem “ongelooflijk vol” en het vliegverkeer naar Saudi-ArabiĆ«, het Verenigd Koninkrijk en Pakistan blijft sterk.

Griffiths denkt ook dat de luchthaven al eerder een volledig herstel zal laten zien van de coronapandemie, dan de eerdere prognose voor 2024. Dat komt mede door de sterke vraag naar tickets vanwege het FIFA wereldkampioenschap 2022 dat plaatsvindt in het nabijgelegen Qatar. Dubai Airports kan volgens de topman een passagiersstroom van ongeveer 118 miljoen per jaar aan zonder enorme investeringen in infrastructuur te hoeven doen.