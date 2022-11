Prosus centraal op Damrak na waarschuwing forse winstdaling

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar Prosus. De techinvesteerder waarschuwde voor een forse winstdaling in de eerste zes maanden van zijn gebroken boekjaar. De daling is onder meer het gevolg van de forse winst op de verkoop van aandelen van het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent die vorig jaar werd geboekt. Ook moet Prosus dit jaar meer aan waarde afschrijven op zijn resterende belang in Tencent. Het bedrijf komt woensdag met de volledige resultaten.

Prosus boekte in de eerste helft van vorig jaar nog een winst van 12,3 miljard dollar (zo’n 12 miljard euro) op de verkoop van een belang van 2 procent in Tencent. Dit jaar leverde een verdere verkoop van aandelen Tencent slechts 2,8 miljard dollar op. De winst per aandeel zal daardoor flink lager uitvallen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine winsten openen. De Aziatische beurzen lieten dinsdag een gemengd beeld zien.

ChemicaliĆ«ndistributeur IMCD kondigde aan zijn Indiase branchegenoot Parkash DyeChem over te nemen. Een overnamesom werd niet genoemd. Het over te nemen bedrijf heeft een jaaromzet van zo’n 30 miljoen euro. Bodemonderzoeker Fugro maakte bekend een opdracht te hebben ontvangen uit de Verenigde Staten van Community Offshore Wind, een samenwerkingsverband van de energiebedrijven RWE en National Grid.

Vivoryon Therapeutics kwam met cijfers. De in Amsterdam genoteerde biotechnoloog leed in de eerste negen maanden een nettoverlies van 18,9 miljoen euro, tegen een verlies van 7,3 miljoen euro een jaar geleden. Het bedrijf heeft nog bijna 20 miljoen euro in kas. Dat is genoeg om de activiteiten tot in december 2023 te financieren.

Ebusco liet weten een order te hebben ontvangen voor 31 elektrische bussen van het model 3.0, van 13,5 meter. De order komt van het Nederlandse openbaarvervoerbedrijf EBS, een nieuwe klant van Ebusco.

De Europese beurzen sloten maandag lager. De AEX daalde 0,3 procent tot 710,38 punten. De graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,2 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,1 procent lager. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent en techbeurs Nasdaq zakte 1,1 procent.

De euro was 1,0247 dollar waard, tegen 1,0239 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie bleef ongewijzigd op 79,73 dollar en Brentolie werd een fractie duurder op 87,46 dollar per vat.