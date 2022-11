Reuters: China legt Ant Group boete van ruim miljard dollar op

De Chinese autoriteiten zijn van plan een boete van meer dan 1 miljard dollar op te leggen aan Ant Group, het financiële dochterbedrijf van het Chinese webwinkelconcern Alibaba. De Chinese centrale bank bereidt de boete voor, die naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar zal worden opgelegd. Dat meldde persbureau Reuters op basis van ingewijden. Ant Group en de centrale bank hebben nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar.

Met de boete komt mogelijk een einde aan de jarenlange campagne van de Chinese regering om de machtspositie van grote techbedrijven als Alibaba en Ant Group in het land aan te pakken via hoge kartelboetes en onderzoeken naar belastingontwijking en misbruik van gebruikersgegevens. De Chinese autoriteiten pakten ook de oprichter van Alibaba, Jack Ma, aan. Ma verdween in het najaar van 2020 maandenlang van de radar nadat hij gebrouilleerd was geraakt met de Chinese regering.

Ook moest Alibaba de beursgang van zijn financiële divisie Ant Group in 2020 op het laatste moment afblazen en openden de Chinese toezichthouders een kartelonderzoek naar het concern. Ma heeft zich sindsdien nog maar zelden in het openbaar laten zien en is niet langer betrokken bij de dagelijkse bedrijfsvoering van Alibaba.

In juli dit jaar herhaalde Alibaba dat Ma nog altijd van plan is “zijn directe en indirecte economische belangen” in Ant Group in de loop van de tijd terug te brengen van de huidige 50,5 procent tot slechts 8,8 procent. Ant Group heeft in de tussentijd zijn activiteiten geherstructureerd, het management opgeschud en zijn kapitaalpositie versterkt. Ook heeft het bedrijf het aantal consumentenleningen teruggedrongen.

Ant Group wacht ook nog altijd op de goedkeuring van zijn aanvraag voor een vergunning voor een financiële houdstermaatschappij (holding). Met een dergelijke vergunning zou Ant Group meer gereguleerd worden als een bank, met veel strikter toezicht van de overheid. Dat is volgens Beijing een noodzakelijke stap om het voortbestaan van het bedrijf te verzekeren.