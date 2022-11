Shell koploper in groene AEX dankzij hogere olieprijzen

Shell was dinsdag de sterkste stijger in een hogere AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam. Het olie- en gasconcern profiteerde van de gestegen olieprijzen na ontkenningen van meerdere leden van oliekartel OPEC+ dat de productie in december kan worden verhoogd. Ook elders in Europa zaten de oliefondsen daardoor behoorlijk in de lift.

De AEX eindigde met een plus van 0,8 procent op 716,33 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 940,84 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen lieten koerswinsten tot 1 procent optekenen.

Zakenkrant The Wall Street Journal meldde maandag dat de OPEC+ zou praten over een productieverhoging met een half miljoen vaten per dag. Dat werd echter tegengesproken door Saudi-Arabiƫ, de Verenigde Arabische Emiraten, Algerije, Irak en Koeweit. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,6 procent tot 81,29 dollar en Brentolie werd 1,7 procent duurder op 88,91 dollar per vat.

Shell won daarop 5 procent. Een dag eerder daalde het aandeel juist nog bijna 3 procent omdat de olieprijzen toen flink onderuit gingen. Het Franse olieconcern TotalEnergies werd 4,5 procent hoger gezet in Parijs en het Britse BP klom 6,5 procent in Londen. Het Spaanse Repsol en het Italiaanse Eni gingen tot 6,6 procent vooruit. De Nederlandse maritieme oliedienstverlener SBM Offshore kreeg er 4,3 procent bij in de MidKap.

Prosus was de grootste daler in de hoofdindex op Beursplein 5 met een min van 2,7 procent. De techinvesteerder waarschuwde voor een forse winstdaling in de eerste zes maanden van zijn gebroken boekjaar. De daling komt onder meer omdat Prosus vorig jaar nog een forse winst boekte op de verkoop van aandelen van het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent. Het bedrijf komt woensdag met volledige resultaten naar buiten.

Bij de kleinere bedrijven op het Damrak dook biotechnoloog Vivoryon Therapeutics bijna 11 procent in het rood, na tegenvallende resultaten. De cijfers van houtveredelaar Accsys vielen wel goed bij beleggers want dat aandeel sprong bijna 9 procent omhoog.

De euro was 1,0267 dollar waard, tegen 1,0239 dollar een dag eerder.